Die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) geben die von der Bundesregierung beschlossenen Gasbeschaffungs- und Gasspeicherumlagen an ihre Kunden weiter. Das hat das Unternehmen mitgeteilt. Die Gasbeschaffungsumlage wurde auf 2,419 Cent netto pro Kilowattstunde Gas festgesetzt und ist ab 1. Oktober von allen Energieversorgern zu bezahlen. Die Gasspeicherumlage beträgt 0,059 Cent netto pro Kilowattstunde. „Entsprechend erhöhen sich die Erdgaspreise für TWL-Kunden“, erklärt das kommunale Versorgungsunternehmen. Der Verbrauchspreis für Erdgas steigt für TWL-Kunden demzufolge ab 1. Oktober in der Grund- und Ersatzversorgung für einen durchschnittlichen Haushalt mit einem Verbrauch von 18.000 Kilowattstunden im Jahr von 13,14 Cent pro Kilowattstunde brutto (11,04 Cent pro Kilowattstunde netto) auf insgesamt 16,09 Cent pro Kilowattstunde brutto (13,52 Cent pro Kilowattstunde netto). Bei dieser Berechnung gehen die TWL derzeit von einer Mehrwertsteuer in Höhe von 19 Prozent aus. „Sollte die Mehrwertsteuer für Erdgas oder für die Umlagen noch gesenkt werden, wird das Unternehmen die Entlastungen an seine Kunden schnellstmöglich weitergeben.“

Ein Durchschnittshaushalt mit einem Verbrauch von 18.000 Kilowattstunden pro Jahr müsse im Tarif „Der Flexible“ nach derzeitigem Stand mit monatlichen Mehrkosten von etwa 44 Euro brutto (inklusive 19 Prozent Mehrwertsteuer) rechnen. „Kunden, die befürchten in Zahlungsschwierigkeiten zu kommen, sollten sich frühzeitig mit uns in Verbindung setzen“, sagt Dieter Feid, Kaufmännischer TWL-Vorstand, der den zudem rät, Energie einzusparen. TWL-Mitarbeiter stünden diesbezüglich unter der Telefonnummer 0800 1122700 zur Verfügung, um Kunden darüber zu informieren, wie der individuelle Energieverbrauch gesenkt werden kann. Tipps zum Energiesparen gibt der Energieversorger unter www.twl.de auch auf seiner Homepage im Internet.