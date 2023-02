Seit 1. Februar verfügt die Stadt über ein digitales Bewerbungsportal. Es soll eine schnelle und einfache Bewerbung mit wenigen Klicks ermöglichen. Von der Stellenausschreibung bis hin zur Einstellung werden die Rekrutierungsprozesse darin digital abgebildet. „Wir sind als bürgerfreundliche Verwaltung nur erfolgreich, wenn wir motivierte und gut ausgebildete Mitarbeiter haben. Mit dem digitalen Rekrutierungsprozess erreichen wir eine bessere Sichtbarkeit der Stellenangebote in Jobportalen und sozialen Netzwerken, und wir können die Bewerbungsphase vereinfachen und effizienter gestalten“, sagt Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD). Das neue Verfahren stehe sowohl für interne und externe Bewerbungen bereit und beschleunige Abläufe erheblich. „Zudem schafft das E-Recruiting Transparenz für alle Beteiligten. Ich freue mich, dass wir im Kontext Arbeitsplatz der Zukunft unsere Verwaltungs- und Servicedienstleistung nunmehr um das digitale Bewerbungsmanagement erweitern“, so Steinruck. Die Stellenausschreibungen erscheinen in einem neuen Layout unter www.ludwigshafen.de/stellenausschreibungen und ermögliche es Bewerbern, mit einem Klick zur Onlinebewerbung persönliche Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse und sonstige Dokumente hochzuladen. Per E-Mail werde über die eingegangene Bewerbung informiert, gleichzeitig erhalte der Interessent eine Eingangsbestätigung. Eine digitale Bewerbungsmappe werde mit den erforderlichen Daten und Dokumenten über die Bewerber auf einem Blick sichtbar und könne per Mausklick aufgerufen werden. Damit entfalle das Ausdrucken von Bewerbungsunterlagen, was wertvolle Ressourcen wie Papier und Strom spare. Einladungen zum Vorstellungsgespräch könnten ebenso über das System versendet werden. Eine Bewertung könne direkt im Anschluss an das Vorstellungsgespräch erfolgen, was den bisher langen internen Zeitaufwand deutlich reduziere. Eine Anonymisierungsfrist aller personenbezogenen Daten greife automatisch. Das Produkt „MHMeRecruiting“ der Firma MHM HR GmbH hat die Stadtverwaltung über die Pfälzische Pensionsanstalt (PPA) bezogen. Die Anwendung ist im Netz unter www.ludwigshafen.de/stellenausschreibungen erreichbar. Die PPA stehe der Stadtverwaltung in allen Anwendungsfragen zur Seite. Das nun vom Bereich Personal eingeführte E-Recruiting sei eng verknüpft mit dem großen Modernisierungsprojekt der Stadt, dem „Arbeitsplatz der Zukunft“. Einer der Schwerpunkte sei die Digitalisierung von Verwaltungs- und Serviceleistungen und der damit verbundene Ausbau der IT-Infrastruktur. Dabei würden alle Dienstleistungen, die die Verwaltung erbringt, aus Sicht der Bürger gedacht.