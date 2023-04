Der Sportabzeichen-Wettbewerb der Sparkassen-Finanzgruppe ist in eine neue Runde gestartet. Das teilt die Sparkasse Vorderpfalz mit. Mitmachen kann jeder. Noch bis Dezember haben Bildungseinrichtungen, Vereine, Unternehmen, Behörden und auch Einzelpersonen die Chance auf viele Einzelpreise im Gesamtwert von bis zu 100.000 Euro. Das Preisgeld ist gebunden an sportbezogene Sachausgaben oder Veranstaltungen. Ein großer Teil der erwirtschafteten Erträge der in Ludwigshafen sitzenden Sparkasse Vorderpfalz fließt in Form von Spenden und Sponsoring sowie über ihre fünf selbstständigen Stiftungen an Vereine, Schulen, Institutionen und ehrenamtlich wirkende Bürger zurück. Allein im zurückliegenden Geschäftsjahr sind nach Angaben des Instituts Fördergelder in Höhe von über einer Million Euro geflossen. Damit hat sie in Ludwigshafen, Speyer und dem Rhein-Pfalz-Kreis 816 soziale, kulturelle, gesellschaftliche, wissenschaftliche und sportliche Projekte begleitet. Derzeit betreut die Sparkasse Vorderpfalz 213.000 Privat- und 22.000 Firmenkunden. Unter den 831 Mitarbeitern sind 51 Auszubildende. Mit einer Bilanzsumme von 5,8 Milliarden Euro ist sie eine der größten Sparkassen landesweit.