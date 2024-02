Der SPD-Unterbezirk Vorderpfalz hat in seiner jüngsten Sitzung in der Geschäftsstelle (Quartiersbüro) in der Ludwigshafener Gartenstadt einen neuen Vorstand für die Arbeitsgemeinschaft (AG) Migration und Vielfalt gewählt. Vorsitzender ist der Ludwigshafener Stadtrat Baris Yilmaz (49).

In einer Zeit, in der rechte Parolen immer mehr um sich griffen, sei es wichtig, Flagge zu zeigen, sagte Unterbezirkschef und Landtagsabgeordneter Gregory Scholz. Der Oppauer leitete die Versammlung. Der neue AG-Vorstand will dies in Zusammenarbeit mit anderen demokratischen Gruppierungen im Unterbezirk weiter forcieren, um Demokratiefeinden entschieden entgegenzutreten.

Seit über 30 Jahren in Deutschland

Baris Yilmaz begründete die AG im Jahr 2012 maßgeblich mit. Er gilt als Musterbeispiel für Integration. Seit über 30 Jahren lebt der gebürtige Türke in Ludwigshafen. Als er Anfang der 1990er-Jahre im Alter von 15 Jahren nach Deutschland kam, konnte er in seiner neuen Heimat zwar keine Schule mehr besuchen. Trotzdem ist er inzwischen als Selbstständiger im Bereich Ambulanter Pflegedienst beruflich erfolgreich und engagiert sich zudem seit 2008 in der Kommunalpolitik.

Seit 2014 gehört er dem Stadtrat an. Engagiert ist er auch im Freundeskreis Ludwigshafen-Gaziantep. Auf die Frage, warum er in die Lokalpolitik gegangen ist, antwortete Yilmaz einmal: „Wenn Sie etwas bewegen wollen, dann müssen Sie in die Politik.“

Zu Yilmaz’ Stellvertretern wurden Stephane Kamgu und Andre Mansour gewählt.