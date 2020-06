„Wir brauchen Wohnungen und Häuser in allen Preislagen – auch in Rheingönheim ,Im Kappes’“: Das fordert Holger Scharff als sozialpolitischer Sprecher der SPD-Stadtratsfraktion sowie in seiner Funktion als Stadtkreisverbandsvorsitzender der Arbeiterwohlfahrt. „Die Verweigerung in Rheingönheim ,Im Kappes’ ein Wohngebiet entstehen zu lassen, ist unverantwortlich und nicht im Interesse von Bürgern dieser Stadt, die eine Wohnung suchen“, so Scharff.

„Scheinheilig und egoistisch gedacht“

In Sonntagsreden und in Gesprächen mit den Sozialverbänden forderten in der Regel alle Parteivertreter immer wieder, dass mehr gebaut werden müsse, um Wohnungssuchende in Ludwigshafen zu versorgen. „Die Argumentation, dass man dann mehr Kitaplätze und Schulplätze benötigt, ist einfach nur scheinheilig und egoistisch gedacht“, kritisiert Scharff. Auch bei Zuzügen von Familien mit Kindern in anderen Bereichen von Rheingönheim würden diese gebraucht. „Man kann leicht ein Neubaugebiet ablehnen, wenn man selbst in einer schönen Wohnung oder in einem schönen Haus wohnt und dabei den anderen den gleichen Wunsch erschwert. In Ludwigshafen suchen viele Menschen ein neues zu Hause. Helfen wir diesen Bürgern. Preisgünstige Angebote dürfen aber auch im Gebiet ,Im Kappes’ nicht vergessen werden“, bilanziert er. Wie berichtet, hatte sich kürzlich im Ortsbeirat eine knappe Mehrheit aus CDU und FWG gegen das von der Stadt gewünschte Neubaugebiet „Im Kappes“ ausgesprochen.