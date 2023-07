Die Sparkasse Vorderpfalz will nach eigenen Angaben an ihren Plänen für die Errichtung der neuen Geschäftsstelle in der Gartenstadt festhalten. Das Vorhaben, die Geschäftsstellen Ernst-Reuter-Siedlung, Maudach und Gartenstadt dieses Jahr am aktuellen Standort Ernst-Reuter-Siedlung zu einer neuen Geschäftsstelle Gartenstadt zusammenzulegen, habe aber nicht wie geplant umgesetzt werden können. Dies soll nun 2025 erfolgen.

Vorübergehend SB-Standort

Um einen reibungslosen Ablauf in der Kärntner Straße 45 zu gewährleisten, werde die Geschäftsstelle Ernst-Reuter-Siedlung ab 7. Juli bis zum Baubeginn im nächsten Jahr vorübergehend zu einem SB-Standort umgewandelt und während der Umbauarbeiten geschlossen. Vorstandsmitglied Oliver Kolb sagt: „Entgegen unserer damaligen Planung, über die wir die Öffentlichkeit am 2. September 2020 informiert haben, konnten wir aufgrund zahlreicher unvorhergesehener Umstände sowie wegen Verzögerungen und Lieferengpässen im Zuge der Corona-Pandemie unseren ursprünglichen Zeitplan nicht einhalten. Das bedauern wir sehr. Um sicherzustellen, dass unsere Kunden der Geschäftsstelle Ernst-Reuter-Siedlung während der Übergangsphase uneingeschränkt betreut werden können, bitten wir sie, unsere Geschäftsstelle Gartenstadt in der Königsbacher Straße 14, die sich nur 900 Meter entfernt befindet, zu nutzen. Dort stehen alle gewohnten Bankdienstleistungen uneingeschränkt zur Verfügung.“