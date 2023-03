Die Sparkasse Vorderpfalz meldet für das Geschäftsjahr 2022 ein „solides Ergebnis in einem schwierigen Gesamtumfeld“. Es basiert nach wie vor auf dem klassischen Kundengeschäft. Für 2023 stellt Traue Anleger auf „schwankungsanfällige Kapitalmärkte“ ein.

Wie Sparkassen-Chef Thomas Traue und seine Vorstandskollegen Oliver Kolb und Ulli Sauer weiter berichten, sei das Kreditgeschäft mit Privatkunden um 7,3 Prozent auf 2,6 Milliarden Euro gestiegen. In der vorläufigen Bilanz sind die Kundeneinlagen um 1,7 Prozent auf 4,8 Milliarden Euro und die Bilanzsumme um 4,6 Prozent auf 5,84 Milliarden Euro angewachsen.

„Gerade weil alles unübersichtlicher und unsicherer geworden ist, suchen die Menschen sowie Handel und Gewerbe in Ludwigshafen, Speyer und dem Rhein-Pfalz-Kreis wieder mehr das Vertraute und Bekannte“, analysierte Traue. Mit den Ergebnissen bleibe die Sparkasse auf Kurs. Die positive Entwicklung sei einer starken Entwicklung im Kundengeschäft, aber auch weiter sinkenden Kosten zu verdanken. Infolge des starken Zinsanstiegs sei das Jahresergebnis auch von Wertkorrekturen in den Eigenanlagen sowie einer deutlich spürbaren Zurückhaltung bei Immobilienfinanzierungen im zweiten Halbjahr geprägt.

„Beitrag zu Wachstum in Region“

Der Verwaltungsaufwand ist mit 88,8 Millionen Euro um 1,9 Prozent unter den Vorjahreswert gesunken. Der Zinsüberschuss erhöhte sich um 7,3 Prozent auf 83,7 Millionen Euro, dank eines gestiegenen Zinsniveaus und eines höheren Geschäftsvolumens. Der Jahresüberschuss wird laut Sparkasse mit 3,4 Millionen Euro in etwa auf Vorjahresniveau liegen. „ Das ist die Basis, um mehr Kredite an unsere Kunden vergeben zu können. Dadurch trägt die Sparkasse zum wirtschaftlichen Wachstum in der Region bei“, verdeutlichte Traue. Das Kernkapital erhöhte sich auf 570 Millionen Euro, was einer Kernkapitalquote von 15,6 Prozent entspricht. Damit übertreffe die Sparkasse Vorderpfalz die aufsichtsrechtlichen Anforderungen.

Vermelden ein solides Ergebnis für 2022: Sparkassen-Chef Thomas Traue und seine Vorstandskollegen Oliver Kolb (links) und Ulli Sauer. Foto: Sparkasse

Deutliche Zuwächse verbuchte die Sparkasse Vorderpfalz im Kundenkreditgeschäft. Der Gesamtbestand erhöhte sich um 7,3 Prozent auf 2,57 Milliarden Euro, die Kredite an Geschäftskunden stiegen um 3,2 Prozent auf 1,86 Milliarden Euro. Die Kreditzusagen und -auszahlungen stiegen noch signifikanter. „Trotz der schwierigen Ausgangslage konnte das Geschäft mit kleinen und mittelständischen Unternehmen gegenüber dem Vorjahr ausgebaut werden“, erklärte Sauer.

Renaissance beim Bausparen

Das Bausparen erlebe durch die Zinswende eine Renaissance. Das Volumen der neu abgeschlossenen Bausparverträge hat sich 2022 nahezu verdoppelt auf 153,4 Millionen Euro. Die Stückzahlen stiegen um 27 Prozent. Ein Bausparvertrag könne nicht nur für den Kauf einer Immobilie genutzt werden, sondern auch für Renovierungen und energetische Sanierungen, erinnerte Sauer. Das Immobiliengeschäft der Sparkasse Vorderpfalz zeigte sich robust. So konnten voriges Jahr 148 Immobilien (plus 6,5 Prozent ) mit einem Gesamtwert von über 52 Millionen Euro vermittelt werden.

Nach der Zinswende im Sommer hatte die Sparkasse Vorderpfalz die Einlagenzinsen für ihre Kunden schrittweise erhöht. Kunden nutzten wieder verstärkt klassische Geldanlagen und legten über 102 Millionen Euro in Sparkassenbriefe an, berichtete Kolb. Das entspricht einem Plus von 39,5 Prozent. Er stellte weitere Zinserhöhungen für Sparkassen-Produkte in Aussicht. Mit rund 7,4 Millionen Besuchern und über 50 Millionen Zugriffen im Jahr sei die Internetfiliale neben dem Kundendialogcenter mit rund 600 Telefonanrufen täglich der am meisten frequentierte Weg zur Sparkasse. Das Online-Banking der Sparkasse nutzen 102.335 Kunden (plus 7,1 Prozent), 52.537 Bankingnutzer (plus 13,3 Prozent) erledigten ihre Bankgeschäfte mobil über die App.

Eine Million für Regionalförderung

Über das Kundengeschäft hinaus fühlt sich die Sparkasse ihrem gesellschaftlichen Auftrag verpflichtet. 2022 hat sie 816 Vereine, Schulen und Initiativen in Ludwigshafen, Speyer, Schifferstadt und dem Rhein-Pfalz-Kreis mit knapp über einer Million Euro unterstützt. Das Geld floss in soziale Projekte Kunst und Kultur, Bildung und Erziehung, Brauchtum, Umwelt-, Landschafts- und Denkmalschutz sowie Sport.