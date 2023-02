Ab sofort können wieder Förderanfragen an die fünf selbstständigen Stiftungen der Sparkasse Vorderpfalz gestellt werden. Unterstützt werden laut einer Pressemitteilung lokale Projekte in Ludwigshafen, Speyer, Schifferstadt sowie dem Rhein-Pfalz-Kreis. Über die Vergabe der Mittel entscheide das Kuratorium der jeweiligen Stiftung. „Im zurückliegenden Jahr haben unsere fünf Stiftungen 85 Projekte – überwiegend aus den Bereichen Kultur, Sport und Bildung – mit 251.915 Euro unterstützt“, teilt Sparkassenchef Thomas Traue in diesem Zusammenhang mit. Förderanfragen können online unter www.sparkasse-vorderpfalz.de/stiftungen gestellt werden.