Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In Ruchheim zeichnet sich in absehbarer Zeit keine dritte Kindertagesstätte ab. Der Bedarf ist rechnerisch zwar spätestens mit dem Bezug der rund 230 neuen Wohnungen am Erfurter Ring bis 2024 gegeben. Es fehlt aber an Raum und vor allem Personal für einen Neubau.

Das geht aus der Antwort der Stadtverwaltung auf eine Anfrage der Grünen-Fraktion im Ortsbeirat Ruchheim hervor. Derzeit sei nicht absehbar, zu welchem Zeitpunkt ein solcher Neubau sinnvoll erfolgen