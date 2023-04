Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Für die nördlichen Stadtteile kommt’s knüppeldick: Die Filialen in Edigheim und in der Pfingstweide sind aktuell geschlossen. Wenigstens in Oppau konnte wieder auf Normalbetrieb umgestellt werden. Und auch für Ruchheim zeichnet sich Besserung ab.

„Sind wir auf dem Weg in die Jungsteinzeit, mit Fackeln und Lichtzeichen?“ Das fragt sich Leser Peter Menges aus Edigheim. Der 93-Jährige ist für seine Postgeschäfte