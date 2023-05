Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der juristischen Auseinandersetzung um den letzten verbliebenen Laden im Rathaus-Center ist keine gütliche Einigung in Sicht. Schuhmacher Advar Tolu möchte eine einstweilige Verfügung erwirken, damit der Durchgang durch die Ladenpassage für seine Kunden wieder geöffnet wird. Die Stadt lehnt das ab. Am Dienstag trafen sich die Streitparteien vor Gericht.

„Ein bisschen aufgeregt bin ich schon“, sagt Advar Tolu, bevor es in den Gerichtssaal 10 am Frankenthaler Landgericht geht. In dem nüchternen Raum haben schon viele spektakuläre