Der Auszug des letzten Mieters im Rathaus-Center ändert nichts an den Zeitplänen für den Abriss des Einkaufszentrums. Das teilt die Stadt auf Nachfrage mit. Wegen fehlender Umsätze habe der Betreiber des letzten verbliebenen Ladens, Advar Tolu, aus wirtschaftlichen Erwägungen eine vorzeitige Aufhebung des Mietvertrags mit der Stadt zum 30. März vereinbart, so die Verwaltung. Sein Mietvertrag wäre noch bis September gültig gewesen. Tolu habe für seinen Auszug keine finanzielle Abfindung erhalten. Nachdem 2021 vor der Schließung des Centers mit dem Schumacher keine gütliche Einigung erzielt werden konnte, war die Bauplanung so geändert worden, dass Tolu seinen angemieteten Laden in einem Seitenflügel bis zum Auslaufen des Mietvertrags hätte weiterbetreiben können. Nach der Schließung des Parkhauses wurden sogar eigens zwei Stellplätze für den Laden ausgewiesen.