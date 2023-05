Der letzte Mieter ist aus dem Rathaus-Center ausgezogen. Wie die Stadtverwaltung auf Anfrage bestätigte, hat der Schuhmacher Advar Tolu das leerstehende Einkaufszentrum verlassen. Während alle anderen Läden auszogen, als das Rathaus-Center vor fast eineinhalb Jahren geschlossen wurde, hielt Tolu seinen 18 Quadratmeter großen Laden offen. Ihm sei zu spät gekündigt worden, so der Schuster. Sein Mietvertrag mit dem Voreigentümer des Rathaus-Centers liefe eigentlich noch bis Ende September 2023. So lange wolle er auch bleiben, sagte Tolu damals. Es sei denn, er werde ausreichend entschädigt. Per Klage wollte er eine Wiedereröffnung des Haupteingangs erreichen, scheiterte aber. Offenbar wurde in Sachen Abfindung im April eine Einigung erreicht und Tolu zog aus.