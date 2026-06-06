In der Sitzung des Ortsbeirat Rheingönheim am Mittwoch, 10. Juni, ab 18.30 Uhr im Sitzungszimmer des Gemeindehauses, Hauptstraße 210, geht es unter anderem um das Ausweichquartier für die Oggersheimer Förderschule Georgensschule, das auf einem Grundstück des Baugebiets „Neubruch“ errichtet wird. Die Stadtverwaltung hatte erst in der Vorwoche darüber informiert, dass die provisorische Schule nicht mehr wie geplant bis zum neuen Schuljahr fertig wird. Weitere Themen der Sitzung sind die Änderung der Situation an der Hauptstraße/Ecke Kornackerstraße, die unübersichtliche Einmündung Neuhöfer Straße/Hoher Weg, die Gehwege in einem künftigen Neubaugebiet „Im Kappes“, die Benennung der Grünfläche Carolistraße/Ecke Hauptstraße in Caroliplatz, die Sicherheit und Attraktivitätssteigerung des Fahrradwegs entlang der K7 sowie Schlangenbäume und Schafherden in Ludwigshafen zur Deich- und Grünpflege.