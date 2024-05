Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vor elf Jahren hat ein Großbrand eine Lagerhalle auf der Parkinsel zerstört. Seitdem liegt am Luitpoldhafen eine 2,6 Hektar große Fläche brach. Hafenbetriebe und Stadt haben jahrelang gestritten, was damit geschehen soll. Über eine Bebauung wird schon lange geredet, aber ein Baustart ist nicht in Sicht. Warum das noch dauern kann.

Die betonierte Brachfläche am Luitpoldhafen regt seit Jahren die Fantasie von Stadtplanern an. Hier könnten neue Wohnungen in attraktiver Lage entstehen. Auf der riesigen Bodenplatte