Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Anwohner eines kleinen Wohngebiets an der Blies protestieren gegen Lärmbelästigungen, die von zwei Gruppen eines Sportvereins ausgehen, die auf dem angrenzenden ehemaligen Fußballfeld das „Paintball“-Spiel betreiben. Ein Antrag der FDP, der ein Eingreifen der Stadt im Sinne der Anwohner fordert, hat keine Unterstützung gefunden.

Die Anwohner an der Krummlachstraße beklagen eine erhebliche Lärmbelästigung an Abenden unter der Woche sowie an den Wochenenden. Seit 2018 betreibt eine Gruppe in der Mitte