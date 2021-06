Die Linksfraktion bittet die BASF, die Bevölkerung umfassend über die Betriebsstörung am Montagabend aufzuklären. In deren Folge war eine orangefarbene Wolke über dem Ludwigshafener Werk zu sehen. Die Linken fragen, „welche Auswirkungen im Werk und außerhalb des Werkes auftraten oder langfristig noch auftreten können“. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Bernhard Wadle-Rohe sagt: „Besonders die Regionen, in deren Richtung die Gaswolke abzog, dürften für einige Zeit kontaminierte Luft eingeatmet haben.“ Die Bevölkerung in Oppau und Umgebung sei „zutiefst beunruhigt“ gewesen. Die Linksfraktion fordert außerdem eine Stellungnahme von den zuständigen Aufsichtsbehörden und von Umweltdezernent Alexander Thewalt (parteilos). Ein BASF-Sprecher teilte nach dem Vorfall mit: Man gehe davon aus, „dass zu keiner Zeit eine Gefährdung für Mensch und Umwelt bestand“.