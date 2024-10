Bald haben alle Schüler an den 23 städtischen Grundschulen einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung. Wie die Verwaltung die Einrichtungen auf die Änderungen vorbereitet und was Eltern in Ludwigshafen erwarten können.

Ab dem Schuljahr 2026/27 wird bundesweit das Gesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter, kurz Ganztagsförderungsgesetz, wirksam. Worum geht es?

Nach