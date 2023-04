Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Rheinufer Süd hat die Dawonia Real Estate GmbH & Co. KG mit dem „Quartier Rheinallee“ nach eigenen Angaben 181 frei finanzierte Mietwohnungen mit mehr als 16.000 Quadratmeter Wohnfläche gebaut, in die jetzt die ersten Mieter einziehen. Knapp die Hälfte der Wohnungen soll schon vergeben sein.

Fünf kleinteilige Gewerbeeinheiten, 266 Tiefgaragen-Stellplätze und 362 Fahrradstellplätze gehören einer Unternehmenssprecherin zufolge ebenfalls zu dem neuen Komplex.