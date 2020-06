Aufatmen im Rathaus: Die Hochstraße Nord (B 44) muss nach dem Altreifenbrand vom vergangenen Mittwochabend nicht gesperrt werden. Das sagten Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) und Tiefbauspartenchef Björn Berlenbach am Dienstag in einer Videokonferenz. Es seien nur Sicherheitsfangnetze verschmort, die Stabilität der Trasse sei nicht gefährdet. Der Schaden belaufe sich auf rund 30.000 Euro. Die Beschaffung neuer Netze werde zwei bis vier Wochen dauern, die Montage durch eine Fremdfirma etwa zwei Tage, so Berlenbach. Am Freitag habe ein Gutachter „jeden Quadratzentimeter abgeklopft“. Sein Urteil: Die Brücke sei nur schwarz und verrußt, aber nicht großartig beschädigt. Das aus Sicherheitsgründen auf 50 Stundenkilometer gedrosselte Tempo könne nun wieder auf 70 erhöht werden, so Berlenbach. Unbekannte hatten die Altreifen illegal angezündet.