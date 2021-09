Der Niederschlag von Maschinenöl, der am 2. September vornehmlich Oppau betroffen hatte, beschäftigte den zuständigen Ortsbeirat in seiner jüngsten Sitzung am Dienstagabend nur am Rande. An einem Informationsstand will sich die BASF erklären, informierte Ortsvorsteher Frank Meier (SPD). Der Stand ist am Samstag, 18. September, von 10 bis 12 Uhr in Oppau und wird voraussichtlich vor dem Rathaus aufgebaut. Neben den Gründen für den Niederschlag gibt es auch Infos zu Umfang und Ursachen der aktuellen Fackeltätigkeiten.