Nun haben auch die Grünen ihren Kandidaten für die Mannheimer Oberbürgermeisterwahl am 18. Juni nominiert: Der 59-jährige Raymond Fojkar soll für die Partei ins Rennen gehen. „Ich möchte als Oberbürgermeister einen neuen Stil des Miteinanders und der Kooperation pflegen und in diesem Sinne den Zusammenhalt der Menschen in Mannheim stärken“, wird der langjährige Stadtrat in einer Mitteilung der Grünen zitiert. Als weiteren Schwerpunkt seiner Kampagne nennt Fojkar, dass er sich um die Anliegen der Jüngsten in dieser Stadt kümmern möchte: „Eine Stadt, in der alle Kinder und Jugendliche eine Chance haben, ihr Potenzial voll auszuschöpfen und gehört werden, ist mir als Mensch, der sich sowohl beruflich als auch in der Politik schon lange mit den Bedürfnissen der Jüngsten beschäftigt, eine Herzensangelegenheit.“ Die Folgen der Coronakrise seien für ihn ein beruflicher Ausnahmezustand gewesen und jetzt eine wichtige Motivation, das Amt anzustreben. „Die Coronakrise hat meine Arbeit als Kinder- und Jugendpsychiater auf den Kopf gestellt und war der Grund, warum ich lange Zeit gar nicht über eine Kandidatur nachgedacht habe. Gleichzeitig ist die Bewältigung der Folgen, die das Virus noch heute bei Kindern- und Jugendlichen, aber auch im Gesundheitswesen oder dem Einzelhandel hinterlassen hat, ein Grund, warum ich jetzt meinen Hut in den Ring werfe.“ Fojkar ist der vierte Kandidat für die OB-Wahl. Seine Konkurrenten um das Amt sind Thorsten Riehle (SPD), Christian Specht (CDU) und Isabell Belser (Linke). Der amtierende Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) hatte Ende des vergangenen Jahres mitgeteilt, dass er für keine dritte Amtszeit zur Verfügung steht.