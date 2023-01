Die Spatzen pfiffen es schon länger von den Dächern, jetzt ist es offiziell: Die SPD schickt Thorsten Riehle ins Rennen um das Amt des Mannheimer Oberbürgermeisters. Der Kreisvorstand hat den Fraktionsvorsitzenden der SPD im Mannheimer Gemeinderat einstimmig als Kandidaten nominiert. Auch die Ortsvereinsvorsitzenden befürworteten den Vorschlag einstimmig. Ebenso unterstützt die SPD-Gemeinderatsfraktion einstimmig Riehles Kandidatur. Kreisvorsitzender Stefan Fulst-Blei: „Thorsten Riehle verbindet in seiner Persönlichkeit und seinem Werdegang zahlreiche Werte und Eigenschaften, die eine Stadt wie Mannheim braucht: Ideen, Tatkraft, Erfahrung und eine die Menschen verbindende Offenheit. Ich freue mich sehr, dass Thorsten Riehle bereit ist, für unsere Partei für das höchste Amt unserer Stadt zu kandidieren.“ Am 20. Januar findet um 18.30 Uhr ein Kreisparteitag im Nachbarschaftshaus Rheinau statt, bei dem die Delegierten aus den Ortsvereinen über den Vorschlag des Kreisvorstandes abstimmen werden. Thorsten Riehle ist gebürtiger Mannheimer, 52 Jahre alt, verheiratet und lebt mit seinem Mann in Mannheim-Rheinau. Er ist Geschäftsführer des Veranstaltungshauses Capitol und Fraktionsvorsitzender der SPD im Mannheimer Gemeinderat. Die OB-Wahl findet am 18. Juni statt. Kandidaten anderer Parteien sind noch nicht bekanntgegeben worden. Der amtierende Oberbürgermeister Peter Kurz (60, SPD) hatte im November mitgeteilt, dass er auf eine erneute Kandidatur verzichtet. Nach 16 Kurz-Jahren bekommt Mannheim damit im Spätsommer einen neuen Oberbürgermeister. Der Jurist und zweifache Vater führte für seinen Entschluss sowohl persönliche als auch inhaltliche Gründe an.