Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

An der Rheingönheimer Mozartschule ist endlich eine Lösung für die Raumprobleme in Sicht. Zum kommenden Schuljahr sollen die neuen Containermodule auf dem Schulhof in Betrieb genommen werden.

Der Rheingönheimer Ortsvorsteher Wilhelm Wißmann (CDU) ist froh, dass er dem Ortsbeirat am Mittwochabend eine gute Nachricht verkünden kann: „Die Raummodule an der Mozartschule sind fertig, sie sollen zum Schuljahr 2023/24 genutzt werden können.“ Wißmann