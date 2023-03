Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Mozartschule in Rheingönheim platzt aufgrund von gestiegenen Schülerzahlen seit Längerem aus allen Nähten. Nun ist Abhilfe in Sicht. Am Mittwoch haben die Aufbauarbeiten für sogenannte Raummodule in Stahlcontainern begonnen, am Donnerstag sind sie abgeschlossen worden.

Nun beginnt der Innenausbau, der bis Mitte April abgeschlossen sein soll. Am Mittwochmorgen war zunächst die Hilgundstraße vor der Mozartschule für den Durchgangsverkehr gesperrt