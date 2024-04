In Maudach lebt es sich ruhig. Gerade einmal drei Beschwerden wegen Lärm seien bislang bei der Verwaltung eingegangen, erklärte Christoph Neef aus dem Bereich Klima und Umwelt. Er hatte dem Ortsbeirat zuletzt die Ergebnisse von Lärmkartierung und Lärmaktionsplan mitgebracht. Fluglärm, Eisenbahnen, Industrieanlagen oder auch quietschende Straßenbahnen gehören stadtweit zu den größten Lärmfaktoren. In Maudach fehlen sie ebenso wie tutende Schiffe oder Betriebe in Hafenanlagen. Trotzdem gibt es auch hier Anlass für Kritik. „Wir habend die Rückmeldung von drei Bürgern, die sich gestört fühlen“, so Neef. Hauptgrund dafür sei eine Art ständiges „Hintergrundrauschen“, verursacht durch den Verkehr auf der B9. „Aber eine Lärmschutzwand gibt es hier schon.“ Ansonsten gebe es wenig Anlass zu mehr Lärmschutz. „Fast im gesamten Ortsbezirk gilt schon Tempo 30“, erinnerte Bereichsleiter Rainer Ritthaler. Das gelte auch auf der Maudacher Straße. Trotzdem beschweren sich aus diesem Bereich bei ihm Bürger über den Lärm der Busse, so Michael Keßler (Grüne). Auch Ortsvorsteherin Rita Augustin-Funck (CDU) sah hier noch Verbesserungspotenzial. Das räumte auch Ritthaler ein. Allerdings habe der Lärm in diesem Fall nicht das Tempo als Ursache: „Das liegt in erster Linie an den Straßenschäden.“ Sobald die Asphaltdecke saniert sei, ließen auch die Beschwerden über die Busse nach, ist er überzeugt.