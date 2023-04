Die Elterninitiative „Betreuungsnotstand“ übt Kritik wegen den fehlenden Kita-Plätzen in Ludwigshafen und fordert Kommunal- und Landespolitiker auf, die Missstände zu beseitigen. Die von der Stadtverwaltung vorgelegten jüngsten Zahlen seien dramatisch: So fehlten im laufenden Jahr 1905 Kita-Plätze für Kinder ab zwei Jahre sowie 120 Plätze für Kinder unter zwei Jahren. Die Personalnot in den Einrichtungen habe sich verfestigt. Der Verwaltung mangele es an Ideen zur Veränderung der Lage, kritisiert die Elterninitiative in einem offenen Brief an die Stadtspitze, Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Bildungsministerin Stefanie Hubig (beide SPD). Die Eltern fordern darin unter anderem eine „konzentrierte Ausbildungsoffensive“, um Kita- oder Integrationsfachkräfte zum neuen Ausbildungsjahr zu gewinnen. Der Erzieherberuf müsse wieder attraktiv und erstrebenswert werden. Es reiche nicht, dass die Verwaltung auf Rückgang der Kinderzahlen hoffe. Rund 2600 Kinder mussten 2022 zu Hause betreut werden, obwohl sie einen Rechtsanspruch auf einen Platz in einer Einrichtung hatten. Das geht aus einem Zahlenwerk hervor, das die Verwaltung im Jugendhilfeausschuss vorgestellt hat.