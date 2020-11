Die Stadt Ludwigshafen verlängert mit einer Allgemeinverfügung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie die in der Innenstadt geltende Maskenpflicht bis zum 20. Dezember. Der Geltungsbereich wird zudem um den Carl-Wurster-Platz (Hemshof) beim Rathaus-Center erweitert. Bürgermeisterin Cornelia Reifenberg (CDU) begründet die Verlängerung der am 22. Oktober verfügten Maskenpflicht mit der weiterhin hohen Inzidenzzahl. Diese ist nach einem zwischenzeitlichen leichten Rückgang wieder gestiegen und lag am Freitag bei 161,4. Die Zahl gibt an, wie viele Corona-Neuinfektionen es innerhalb von sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner gegeben hat. Ab einem Wert von 50 gilt eine Kommune als Risikogebiet. Die aktuelle Entwicklung gebe „Anlass zu großer Besorgnis“, betont Reifenberg. Die Maskenpflicht in der Innenstadt sei daher „unerlässlich“. Die Verlängerung habe der Stadtvorstand am Mittwoch einstimmig beschlossen. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage der Stadt: www.ludwigshafen.de