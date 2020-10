Die Stadt Ludwigshafen erlässt wegen der weiter ansteigenden Corona-Infiziertenzahlen eine Maskenpflicht in der Innenstadt. Außerdem müssen alle Schüler ab den 5. Klassen im Unterricht nun auch Masken tragen – ausgenommen sind Sonderschulen. Ferner wird eine Sperrstunde eingeführt, die von 23 Uhr bis 6 Uhr gilt. Während dieser Zeit darf auch kein Alkohol beispielsweise von noch geöffneten Tankstellen verkauft werden. Private Zusammenkünfte werden auf maximal zehn Personen aus zwei Haushalten beschränkt.

Auch beim Sport gibt es Einschränkungen: So dürfen nur noch maximal zehn Personen gleichzeitig trainieren. Pflichtspiele der Fußballligen und andere Pflichtwettkämpfe finden weiterhin statt, aber ohne Zuschauer. In Fitness- und Tanzstudios sind die Gruppen auf fünf Teilnehmer begrenzt. Pro Person müssen zehn Quadratmeter Platz zur Verfügung stehen. Sämtliche Messen, Ausstellungen und Märkte sind bis auf Weiteres untersagt – Wochenmärkte dürfen weiterhin stattfinden. Für Veranstaltungen im Kulturbereich gelten die aktuellen Beschränkungen weiter.

„Wir wollen versuchen, das öffentliche Leben in Ludwigshafen einigermaßen am Laufen zu halten“, sagte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD). Doch die Verwaltung müsse darauf reagieren, dass die Infektionszahlen derzeit rasant steigen. Die neuen Einschränkungen sollen am Donnerstag erlassen werden und gelten dann vier Wochen. Nach Steinrucks Angaben wird im Laufe des Mittwochs die Marke von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen erreicht. Damit gilt Ludwigshafen dann als Risikogebiet. Die Verbote und neuen Regeln sind mit dem Land abgestimmt worden.

