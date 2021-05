Filmtipps (1): Fast alle Ligen sind in der Corona-Zwangspause. Das bringt bei etlichen Sportbegeisterten den Fernsehabend durcheinander. Demnächst laufen sogar Serien nur noch aus der Konserve. Trotz Corona kann Sport aber über die Mattscheibe flimmern – mit den besten Sportfilmen. Eine kleine Auswahl der Redaktion.

Fußball

Fangen wir mit dem liebsten Kind der Deutschen an. Da rollt man das Feld am besten von hinten auf. In „Das Wunder von Bern“ erzählt Regisseur Sönke Wortmann die Geschichte des elf Jahre alten Matthias. Dessen Vorbild ist mittlerweile Helmut Rahn, der Boss, und nicht der Vater, der als Spätheimkehrer aus der Kriegsgefangenschaft heimkommt. Matthias folgt Rahn und der deutschen Fußballnationalmannschaft 1954 in die Schweiz. Und natürlich gibt’s ein Happy End.

Die DVD kostet etwa sieben, die Blu-ray neun Euro.

Was hat die Nation im Sommer 2006 mit der Nationalmannschaft gezittert. Am Ende war’s Platz drei bei der WM im eigenen Land. Das Sommermärchen ist mittlerweile etwas in Verruf geraten. Der Film von Sönke Wortmann, „Deutschland – Ein Sommermärchen“, ist aber auch bald 14 Jahre danach immer noch sehenswert. Und in der Special Edition der DVD ist sogar der Spickzettel von Jens Lehmann vom Elfmeterschießen gegen Argentinien.

Kosten dafür: DVD 18,90 Euro.

Es ist kein Film im klassischen Sinn, die Box „Fifa WM 2014 – Alle Spiele der deutschen Mannschaft“ lohnt sich aber trotzdem. Und sei’s nur, um sich das legendäre 7:1 im Halbfinale gegen Gastgeber Brasilien in der Endlosschleife anzuschauen. Und ja: Götze macht ihn im Finale immer noch.

Die DVD-Box (7 DVDs) und die Blu-ray-Box (4 Blu-rays) kosten jeweils etwa 13 Euro.

Bevor Keira Knightley mit „Fluch der Karibik“ richtig bekannt wurde, spielte sie mit Parminder Nagra („Emergency Room“, „The Blacklist“) Fußball. In „Kick it like Beckham“ geht es um die indischstämmige Jess (Nagra), die gegen den Willen ihrer Eltern in London Fußball spielt. Mit im Team: Juliette Paxton (Knightley). Herausgekommen ist ein amüsanter Film über unterschiedliche Kulturen, Gleichberechtigung, und ein bisschen was fürs Herz gibt’s dank Jonathan Rhys Meyers als Trainer „Joe“ auch noch.

Die DVD kostet etwa fünf, die Blu-ray rund sieben Euro.

Englisch-Lehrer Konrad Koch (Daniel Brühl) begeistert in „Der ganz große Traum“ an einem deutschen Gymnasium Ende des 19. Jahrhunderts seine Schüler für die Sprache – und eine ganz neue Sportart: den Fußball. Das stößt im konservativen Umfeld der Zeit nicht überall auf Gegenliebe. Doch am Ende spielen die Jungs einfach ihr Spiel.

Die DVD kostet 7,29, die Blu-ray 8,99 Euro.

Sport allgemein

„Drei unten, drei oben“ – das ist das Motto für die legendäre Torwand. Auf der DVD „Das aktuelle Sportstudio – Das Beste von 1963 bis heute“ (etwa 2005) geht es aber nicht nur darum, wer an der Torwand wie oft getroffen hat. Man kann sich vielmehr amüsieren, wie – noch in Schwarz-Weiß – eine Affe der Frau von Tarzan-Darsteller Johnny Weissmüller die Perücke vom Kopf riss, über das legendäre Streitgespräch zwischen Christoph Daum und Uli Hoeneß, oder über die ersten medialen Gehversuche der deutschen Tennis-Legenden Boris Becker und Steffi Graf. Daneben gibt’s ein Wiedersehen mit bekannten Sportstudio-Moderatoren von Wim Thoelke, über Harry Valérien bis Günther Jauch und Johannes B. Kerner. Ein Zeitdokument der deutschen Fernsehgeschichte.

Die DVD kostet 24,97 Euro.

Radsport

Regisseur Pepe Danquart liefert faszinierende Bilder, Till Brönner die Musik dazu: „Höllentour – die Tour der Helden“ ist 2003 zum 100. Geburtstag der Tour de France gedreht worden. Allen Doping-Nachrichten im Radsport zum Trotz, erkennt in diesem Dokumentarfilm jeder Zuschauer, wie sehr die Radsportler auf der großen Schleife quer durch Frankreich leiden. Schmerzen, Ängste, Schwächen, alles das auch verkörpert durch die Radprofis und Freunde Rolf Aldag und Erik Zabel.

Die DVD kostet 7,97 Euro.

Bergsteigen/Klettern

Längst ist der höchste Berg der Welt, der Mount Everest, ein Touristenziel geworden, inzwischen muss der Zugang sogar beschränkt werden. Bereits 1996 soll der Journalist und Bergsteiger Jon Krakauer einen Bericht über diese Kommerzialisierung schreiben. Aus dem Bericht wird ein Weltbestseller, später der Film „In eisige Höhen – Sterben am Mount Everest“. Am Basislager des Everest (gedreht wurde in den Tiroler Alpen statt im Himalaya) herrscht mächtig Betrieb, mancher Kunde lässt sich den geführten Aufstieg bis zu 65.000 Euro kosten. Am Ende kommen im April 1996 acht Bergsteiger ums Leben.

Kosten: DVD 22,99 Euro.

Wintersport

Die Außenseiter, die keine Chance auf Medaillen haben, aber trotzdem am Start sind, weil sie ihren Sport lieben, gehören zu den Olympischen Spielen wie das Feuer. In „Cool Runnings“ wollen sich vier coole Jungs aus Jamaika mit Trainer Irving Blitzer (John Candy) ihren Traum von den Olympischen Winterspielen erfüllen – als Team im Viererbob. Hintergrund ist eine wahre Begebenheit: 1988 nahm nämlich wirklich zum ersten Mal eine jamaikanische Bobmannschaft im kanadischen Calgary an Olympischen Winterspielen teil. Wie die Jungs aus der Karibik im Spielfilm erste Erfahrungen mit der Kälte machen, ist doch sehr witzig.

Die DVD kostet etwa sieben Euro.

Zugegeben: Das Ganze ist im Grunde ein einziger Marketing-Film für die superteuren Bogner-Klamotten. Und die Handlung daher nicht der Rede wert. Kurz: John verliebt sich unsterblich in Suzy und reist ihr quer durch die USA nach. Was „Feuer und Eis“ aus dem Jahr 1986 wirklich sehenswert macht, sind die unglaublichen Szenen, die Regisseur Willy Bogner eingefangen hat: Buckelpisten, Tiefschneeabfahrten, Helikopter-Skiing, Breakdancing und Ski-Ballett.

Kosten DVD: gebraucht ab 39,14 Euro.

Leichtathletik

Gretel Bergmann (Karoline Herfurth) ist Hochspringerin. Die Nazis lassen die Jüdin 1936 bei den Olympischen Spielen in Berlin starten, weil sie Angst haben, dass die Amerikaner sonst die Spiele boykottieren. In „Berlin 1936“ versucht ihr Nazi-treuer Trainer dann aber, sie mit allen Mitteln zum Aufgeben zu zwingen. Ihre Konkurrentin Marie Ketteler, die unbedingt die Goldmedaille gewinnen soll, ist in Wirklichkeit ein Mann. Bei Olympia darf Bergmann letztlich doch nicht starten – und Ketteler absolviert dort ihren ganz eigenen Wettkampf. Kosten: DVD 3,32 Euro.