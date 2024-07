Wie aus einer Mitteilung der Polizei hervorgeht, hat die Suche nach einem seit 16. Juni vermissten Mädchen ein glückliches Ende genommen. Die 16-Jähre habe man demnach am Dienstag wohlbehalten angetroffen.

Am Morgen des 16. Juni war die 16-Jährige von ihren Eltern zu ihrer Schule, die Burgfeldschule in Speyer, gebracht worden, erschien allerdings nie im Unterricht. Die Polizei war „von einem freiwilligen Weglaufen“ ausgegangen, nachdem sich die Schülerin am 20. Juni telefonisch bei ihrer Mutter gemeldet hatte und sagte, sie sei mit einem Jungen nach München durchgebrannt.