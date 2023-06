Die 16-jährige Klaudia H. aus Ludwigshafen wird laut Polizei seit Freitag, 16. Juni, vermisst. Am Morgen wurde sie von ihren Eltern zu ihrer Schule, die Burgfeldschule in Speyer, gebracht, erschien allerdings nie im Unterricht. Derzeit sei „von einem freiwilligen Weglaufen“ auszugehen, so die Polizei. Klaudia habe sich am 20. Juni um 23.45 Uhr telefonisch bei ihrer Mutter abgemeldet und angegeben, dass es ihr gut gehe und sie mit einem Jungen in München sei. Es hätten sich jedoch mehrere Hinweise ergeben, dass sich die Vermisste, möglicherweise in Begleitung eines etwa 25-jährigen Mannes, in Hannover befinde. Von einer Gefährdungslage werde aktuell nicht ausgegangen. Klaudia ist 1,58 Meter groß, wiegt etwa 50 Kilo und hatte bei ihrem Verschwinden einen schwarzen Rucksack mit der weißen Aufschrift „Puma“ dabei.

Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort nimmt die Kriminalpolizei unter Telefon 0621 963-2773 entgegen oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.