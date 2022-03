„Lucation“ – so lautet inzwischen der Name des ehemaligen Hallenbad Nords in der Erzbergerstraße. Es wird vom Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Ludwigshafen (kurz: GML) seit 2013 als Löschwasserdepot genutzt und ist ein buchstäblich leuchtendes Beispiel für eine schöne Ecke der Stadt. Jedenfalls ist es mit dieser Ausstrahlung der Lieblingsplatz von Corinna Wiedmann. Ihr Bild stammt aus dem Jahr 2020, als das Gebäude für die „Night of Light“ illuminiert wurde. In dieser „Lucation“ veranstaltet der Gastgeber – sofern es Corona erlaubt – jedes Jahr auch ein buntes Kulturprogramm. Das Programm für 2022 entsteht gerade und erscheint nach GML-Angaben noch im Laufe dieses Monats. Außerdem ist das ehemalige Hallenbad Nord der Standort für das GML-Infozentrum „Die vier Elemente“. Welcher ist Ihr Lieblingsplatz in Ludwigshafen? Zuschriften und Bilder mit Erläuterungen zum Motiv an redlud@rheinpfalz.de. Im März veröffentlicht die Redaktion täglich eine Aufnahme, die LU von seiner schönen Seite zeigt.