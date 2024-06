Innerhalb der parlamentarischen Förderprogramme des Bundestags weisen Ludwigshafen und die Vorderpfalz in der aktuellen Legislaturperiode landesweit mit 7,3 Millionen Euro die höchsten Fördermittel auf – und zwar unabhängig von der Hochstraßenförderung. Darauf weist der Ludwigshafener Bundestagsabgeordnete Christian Schreider (52, SPD) hin: „Wir alle wissen, wie wichtig für uns vor Ort Förderung auch vonseiten des Bundes ist. Von daher bin ich dankbar, dass bei den parlamentarisch ausgehandelten Förderprogrammen – bei denen jeder Abgeordnete natürlich für seinen Wahlkreis wirbt und kämpft – die Argumente für uns offenkundig am gewichtigsten waren“, so Schreider.

Zu den Bundestagsförderungen, deren landesweiten Vergleichszahlen jüngst ausgewertet wurden, zählen unter anderem die Programme „Sanierung kommunaler Einrichtungen“ oder „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“.