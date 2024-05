Der Ausbau der Straßenbahnlinie 10 ist das größte Nahverkehrsprojekt in Ludwigshafen – und das teuerste. In Alt-Friesenheim ist der Umbau seit einem Jahr abgeschlossen. Die Bauarbeiten in der Hohenzollernstraße starten frühestens Ende 2027. Die Gesamtkosten liegen inzwischen bei 70 Millionen Euro. Das sorgt für Unmut. Mehr Hintergründe erfahren Sie hier.