Der Frankenthaler Stadtrat hat zuletzt eine Erweiterung des Industrie- und Gewerbegebiets „Am Römig“ gegen die Stimmen der Grünen gebilligt. Dagegen war bereits die Bürgerinitiative Lebenswertes Ruchheim im angrenzenden Ludwigshafener Stadtteil Sturm gelaufen. Weiter kritisch beurteilt die Entwicklung auch die Ludwigshafener Stadtverwaltung, wie aus einer Antwort auf eine RHEINPFALZ-Anfrage hervorgeht – insbesondere, weil das Industriegebiet keine direkte Anbindung an die A61 habe und die geplante gewerbliche Neubebauung vor allem zu Stoßzeiten zur weiteren Belastung des Verkehrs in Ruchheim führen werde. Wegen der eher dörflichen und damit engen Straßen könne dies zu erheblichen Problemen führen. Ein bereits vorliegendes Verkehrsgutachten hatte hingegen selbst bei voller Belegung des Industrieparks – bis auf das Fehlen einer zusätzlichen Ampel – keine Überlastung prognostiziert. Bisher habe die Stadt Frankenthal die Ludwigshafener Verwaltung nicht offiziell an den Römig-Planungen beteiligt, was im nun folgenden Bauleitplanverfahren geschehen soll, so ein Stadtsprecher. Innerhalb dieses Verfahrens werde die Stadt Ludwigshafen dann ihre Stellungnahme abgeben. Sie werde von der Verwaltung erarbeitet und soll in den kommunalpolitischen Gremien behandelt werden.