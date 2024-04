Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Frankenthaler Industriegebiet Am Römig soll um weitere 20 Hektar wachsen. Die Pläne des belgischen Immobilienentwicklers VGP stießen im Stadtrat am Mittwoch auf geteiltes Echo. Während die Grünen das Projekt ablehnen, spricht die CDU von einem „Glücksfall“. Am Ende gab es mit 28 Ja- und sechs Nein-Stimmen eine breite Mehrheit für das Millionenprojekt.

Mit einer ganzen Delegation ist der Spezialist für Logistikimmobilien und Industrieparks zur entscheidenden Sitzung am Mittwoch noch einmal nach Frankenthal