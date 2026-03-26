Demnächst beginnen Stadtverwaltung und Bauprojektgesellschaft (BPG) damit, die Großbaustelle am Brückenkopf der Hochstraße Nord vorzubereiten. Was das bedeutet.

Die ersten Arbeiten zum Rückbau des Nordbrückenkopfs, dem verbindenden Verkehrsknotenpunkt zwischen Hochstraße Nord (B44) und der Kurt-Schumacher-Brücke, beginnen laut Stadtverwaltung Anfang April mit vorbereitenden Maßnahmen zum Abriss des Würfelbunkers. Wegen der beengten räumlichen Verhältnisse rund um den Bunker müsse zur Einrichtung der Baustelle zunächst genügend Platz geschaffen werden. Daher werde die Auffahrt auf die Hochstraße Nord von der Rheinuferstraße aus in Fahrtrichtung Bad Dürkheim planmäßig ab Dienstag, 7. April, vollständig und dauerhaft gesperrt. Zur sicheren Abwicklung des Baustellenverkehrs sowie zur Einrichtung notwendiger Zu- und Abfahrten für Baufahrzeuge verlaufe die Rheinuferstraße in Fahrtrichtung Oppau ab Höhe Nordbrückenkopf bis zum Hemshoftunnel ebenfalls ab 7. April einspurig. Die Stadtverwaltung hatte darüber bereits im Vorfeld informiert. Nach Abschluss der Baustelleneinrichtung werden nach weiteren Angaben im ersten Schritt Baustellenzufahrten errichtet. Hierfür müsse die Auffahrtsrampe in Fahrtrichtung Bad Dürkheim abgegraben werden. Nachdem die vorbereitenden Arbeiten abgeschlossen seien, würden die eigentlichen Rückbauarbeiten am Würfelbunker Ende Mai beginnen. Weiter südwestlich werde die Sperrung der Lorientallee unter der sogenannten Weißen Hochstraße bis 15. April aufgehoben. Durch die Freigabe stehe eine neue Verkehrsverbindung im Süden als Ausgleich zur Heinigstraße bereit. Von April bis Juli verlaufe die Heinigstraße in Fahrtrichtung Süden zwischen Bahnhof- und Wredestraße aufgrund der Erneuerung von Abwasser-Hausanschlüssen einspurig.

Zum Würfelbunker

Der 32 Meter hohe Luftschutzbunker wurde 1940 gebaut. Er besteht aus einem Keller-, einem Erdgeschoss sowie sieben Obergeschossen. Die Außenwand hat eine Breite von bis zu zwei Meter, die Bodenplatte eine Stärke von etwa 2,5 Meter. 1992 wurde der Bunker mit vier Stahlträgern optisch erhöht und mit einem Stadtwappen versehen. Im Bereich des Würfelbunkers entstehen erforderliche Stützwände der künftigen Helmut-Kohl-Allee sowie Widerlager der Zufahrtsbrücke zur Kurt-Schumacher-Brücke, daher muss er abgerissen werden.