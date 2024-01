In ihrem vierten „kommunalen Standpunkt“ haben die Mittglieder der Jungen Union (JU) der Mutterpartei aufgezeigt, welche Themen junge Wähler bewegen. Die Sammlung unter dem Titel „Was uns am Herzen liegt“ hat Vorsitzender Ioannis Samoladas jetzt an den CDU-Stadtratsfraktionsvorsitzenden Peter Uebel übergeben. „Die klaren Vorstellungen zu unserer Stadtentwicklung tun gut und sind echte Wegmarken“, bedankte dieser sich. Ludwigshafen brauche junge und frische Ideen. Das spiegele sich auch im Personaltableau der am Wochenende verabschiedeten Liste für die Stadtratswahl am 9. Juni wider.

Das neunseitige Programm versteht die JU als Richtschnur für die kommunalpolitische Arbeit. Es beinhaltet die Mobilitäts- und Energiewende, studentisches Wohnen und Leben, die Innenstadtentwicklung, den Umweltschutz, Kita-Ausbau, Schulen und neue Sicherheitskonzepte. „Es wird darum gehen, wie wir die 30er-Jahre in Ludwigshafen gestalten und negativen Entwicklungen begegnen“, erklärte Alexander Weih, der die Überarbeitung des „Kommunalen Standpunkts“ begleitet hat, bei der Übergabe. Ludwigshafen habe enorme Potenziale, „nur die Weichen müssen richtig gestellt sein, und dass bei Themen der Zukunft insbesondere für die junge Generation“.

Zu finden sind die Thesen online unter www.ju-lu.de.