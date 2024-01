Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit Peter Uebel als Spitzenkandidat zieht die CDU in die Kommunalwahl am 9. Juni. Der Internist erhielt auf dem Kreisparteitag am Samstag 99 Prozent der Stimmen. Für die Ampel gab’s eine Abreibung. Zur AfD grenzte sich die Union klar ab.

94 von 95 möglichen Stimmen: Das Ergebnis in der Unterkirche von Herz Jesu zeigt, wie geschlossen die Union hinter Peter Uebel steht, ihrem Fraktionsvorsitzenden, der seit nunmehr zehn Jahren dem Stadtrat