Anja Winnefeld, noch Geschäftsführerin des Jobcenters Vorderpfalz, wechselt im Sommer nach Mönchengladbach. Die 51-Jährige stand 13 Jahre lang an der Spitze der größten Einheit in Rheinland-Pfalz, die sich mit rund 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern um die Eingliederung von Langzeit- und jugendlichen Arbeitslosen in den Arbeitsmarkt kümmert.

Sie wird getragen von der Agentur für Arbeit, den Städten Ludwigshafen, Speyer und Frankenthal sowie dem Rhein-Pfalz-Kreis. Winnefeld, die aus Haltern am See bei Recklinghausen stammt, ist von der Mönchengladbacher Trägerversammlung zum 1. August berufen worden. Nach beruflichen Stationen in Hagen, Trier, Neunkirchen und bei der Regionaldirektion der Arbeitsagentur in Saarbrücken trat sie 2011 in der Berliner Straße die Nachfolge von Barbara Herzog und Anja Hölscher an.

Die Gespräche für eine Nachfolge für Winnefeld sind unter den Vorderpfälzer Trägern angelaufen. Ein nahtloser Übergang werde angepeilt, kündigte eine Sprecherin auf Anfrage an.