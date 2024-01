Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Montag haben wir in der Wredestraße (Mitte) Jaroslaw Kabala getroffen. Er lebt seit zwölf Jahren in Süd – zumindest zeitweise. Der 73-Jährige gebürtige Pole ist überzeugter Hundehalter. Freiheit geht ihm über alles. Er sagt: „Ludwigshafen ist keine gute Stadt für Hunde.“

Mit wem sind Sie denn hier unterwegs?

Das ist Amish. Er ist ein Mischling, siebeinhalb Jahre alt. Ich habe ihn aus Ramstein von den Amerikanern. Dort