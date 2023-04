Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ab Mitternacht gilt bis 20. Dezember eine nächtliche Ausgangsbeschränkung in Ludwigshafen. Zwischen 21 und 5 Uhr ist es untersagt, sich außerhalb der eigenen Wohnung aufzuhalten. Auch der Handel muss in diesem Zeitraum schließen. Die Stadt will so die extrem hohen Corona-Infektionszahlen senken. Ein Überblick.

Warum sind die Ausgangsbeschränkungen erlassen worden?

Die Corona-Infektionszahlen sind extrem hoch: In Ludwigshafen wurde am Freitag ein Inzidenzwert von über 374 (Neuinfektionen