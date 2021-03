[Aktualisiert 21.30 Uhr] Das Impfzentrum Walzmühle ist auch ohne Astrazeneca weiter eingeschränkt in Betrieb. Denn dort wird auch der Impfstoff von Biontech und Moderna verabreicht. Personen, die diese andere Impfstoffe bekommen sollen, behalten ihre Termine, betont die Stadt. Am Dienstagmorgen hatte diese zunächst noch informiert, dass durch den Impf-Stopp in Ludwigshafen in dieser Woche 478 Impftermine ausfallen müssten. Inzwischen hat die Stadt mitgeteilt, dass die 144 Bürger, die am Freitag einen Termin für die Verabreichung des Astrazeneca-Präparats haben, als Ersatz die Mittel von Biontech oder Moderna erhalten sollen.

