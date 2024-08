Die Lage auf dem Immobilienmarkt in der Vorderpfalz entspannt sich: Mehr Häuser und Wohnungen stehen zum Verkauf. Die Preise sind gesunken. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie im Auftrag der Sparkasse Vorderpfalz. Was Verkäufer und Käufer künftig beachten sollten und was noch gezahlt werden muss.

„Lage, Lage, Lage“ – diese Faustregel bei der Bewertung einer Immobilie gilt mittlerweile nur noch eingeschränkt. Natürlich ist die Lage eines Hauses oder einer Wohnung