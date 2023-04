Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Jazz in Ludwigshafen – dahinter steckt seit fast 30 Jahren ganz oft Christian Scheuber. Die Festivals „Jazz am Rhein“ und „Jazz am Turm“, die Reihe „Jazzlights“ – das und mehr hat der Schlagzeuger gestartet. Er hat mit berühmten Kollegen gespielt und sein Wissen an viele jüngere Menschen weitergegeben. Am heutigen Mittwoch feiert er seinen 60. Geburtstag.

„Ich habe als Musiker immer wahnsinnig Glück gehabt, tolle Leute zu treffen. Denn nur von Besseren kannst Du etwas lernen“, sagt Christian Scheuber. Der Höhepunkt