Wegen zu erwartender Pegelstände von etwa 7,50 Meter an Rhein und Neckar sperrt die Stadt Mannheim nach eigenen Angaben einige Bereiche an den Wasserstraßen. So werden unter anderem im Bereich des Neckars der Neckarradweg Höhe Seckenheim samt aller Zu- und Abgänge sowie mehrere Zuwege und Abfahrten zum Neckar, darunter in Höhe des Collini Centers und der Neckaruferbebauung gesperrt. Am Rhein sind mehrere Zuwege zum Aufeld beziehungsweise zum Waldpark gesperrt, darunter der Franzosenweg und das Stephanienufer. Schilder weisen auf die jeweiligen Sperrungen hin.