Wie sich die Ereignisse doch gleichen: Vor der turbulenten Stadtratssitzung zum Haushalt am 30. Januar mit der Brandrede der Oberbürgermeisterin, für die sie sich im Nachgang entschuldigte, protestierten Menschen am Pfalzbau gegen die radikale Sparkur der Stadt. Am Montagabend hieß es erneut: draußen Demo, drinnen Drama. Denn die Kosten für die Hochstraßensanierung steigen weiter.

Eigentlich stand das Thema Sparen diesmal ausnahmsweise nicht auf der Tagesordnung. Dennoch rückte es in den Mittelpunkt. Weil Aktivisten der Bürgerinitiative (BI) „Lebenswertes