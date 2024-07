Für den Bau der neuen Hochstraße Süd (B37) werden ab Montag, 29. Juli, wie geplant die Arbeiten weiter westlich über der Mundenheimer Straße fortgesetzt, informiert die Stadtverwaltung. Dazu wird die Mundenheimer Straße im Bereich der Durchfahrt zum Berliner Platz bis voraussichtlich 1. November für den Öffentlichen Nahverkehr und den Kraftverkehr gesperrt. Diese Maßnahme sei notwendig, um die weiteren Fundamente, Pfahlkopfplatten und Brückenpfeiler sowie Überkonstruktion der neuen Brücke in diesem Bereich herzustellen, deren erstes, 72 Meter langes Teilstück bereits im Rohbauzustand fertig ist. Die Arbeiten hatten Ende Januar begonnen.

Tunnelanlagen sollen schützen

Während der Bauarbeiten werde eine Querung in Nord-Süd-Richtung für Fußgänger und Radfahrer jederzeit möglich sein. Hierzu würden Tunnelanlagen errichtet, die Passanten und Radler vor den Gefahren der Baustelle schützen. Der Tunnel werde in den nächsten ein bis zwei Wochen im Bereich der Mundenheimer Straße aufgebaut und die gesamte Breite des Ersatzbaus einnehmen. Während des Aufbaus des Tunnels würden die Fußgänger- und Radfahrerquerungen auf der gesperrten Straße sicher durch das Baufeld geführt und ausgeschildert. Sie könnten nach wie vor die Berliner Straße uneingeschränkt passieren sowie die Konrad-Adenauer-Brücke befahren oder zu Fuß überqueren. Ebenso bleibe die Auffahrt auf die Adenauer-Brücke für den Kraftverkehr jederzeit befahrbar. Neben der Sperrung der Mundenheimer Straße hätten die verschiedenen Phasen der Baumaßnahme am Mannheimer Paradeplatz, die Brückenschäden an der Stadtbahnrampe Schlossgarten in Mannheim sowie die Arbeiten in der Frankenthaler Straße (West) in Ludwigshafen Auswirkungen auf den Stadtbahnverkehr. Im Netz unter www.rnv-online.de/sommerbaustellen würden aktuelle Liniennetzpläne sowie Detailinfos zu den Umleitungen veröffentlicht. Zudem informiere die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) seine Fahrgäste über die App Start/Info (www.rnv-online.de/fahrtinfo/startinfo-app/), über Aushänge an den Haltestellen sowie mit Infopersonal an zentralen Punkten im Verkehrsgebiet über die Situation.