72 der insgesamt 520 Meter langen Spannbetonbrücke stehen: Das erste Teilstück für die neue Hochstraße Süd (B37) in Ludwigshafen ist eine Woche früher fertig als geplant. Ein maßgeblicher Faktor für den zügigen Fortschritt sei das Planungsbeschleunigungsgesetz des Bundes, das Genehmigungsverfahren erheblich abkürzt.

„Dass vier Jahre nach dem Abriss das Fundament für den ersten Brückenabschnitt steht, mag für chinesische Verhältnisse nichts Besonderes sein. Für deutsche Verhältnisse ist das unglaublich“, sagte Chefkoordinator Eberhard Küssner von der verantwortlichen Bauprojektgesellschaft bei einem Baustellenrundgang am Montag. Vor fast fünf Jahren wurde für die sogenannte Pilzhochstraße Einsturzgefahr diagnostiziert. Risse im Beton hatten sich vergrößert. Im Sommer 2020 wurde die Trasse dann abgerissen. Anfang 2026 soll sie wieder befahrbar sein. Die Grundsteinlegung war im Oktober, der Aufbau hat Ende Januar begonnen. Die Kosten liegen bei 120 Millionen Euro.

Steht die neue Südtrasse, dann kann der Abriss der ebenfalls maroden Hochstraße Nord (B44) starten. Sie soll bis 2031 durch die ebenerdige Helmut-Kohl-Allee ersetzt werden. Kosten hier: 528 Millionen Euro. 728 Millionen Euro beinhaltet das Finanzpaket inklusive Rathausabriss. Bund und Land unterstützen die Hochstraßensanierungen mit knapp 475 Millionen Euro – ein Anteil von 85 Prozent der förderfähigen Kosten.

Nächste Phase startet Ende Juli

Der Überbau fürs das nächste, 62 Meter lange Teilstück der Hochstraße Süd startet am 29. Juli und dauert bis 1. November. In dieser Zeit wird die zu querende Mundenheimer Straße für den Auto- und Straßenbahnverkehr gesperrt. Für Fußgänger und Radfahrer wird ein Schutztunnel zum Nahverkehrsknotenpunkt Berliner Platz errichtet. Die Pkw-Auffahrt der Konrad-Adenauer-Brücke nach Mannheim bleibt offen. „Es ist ein erhebendes Gefühl, wenn man nach so vielen Jahren die Früchte der Arbeit sieht“, sagte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (parteilos) am Montag.

Beide Hochstraßen verbinden die Pfalz mit Nordbaden über die Rheinbrücken Konrad Adenauer (Süd) und Kurt Schumacher (Nord). Bis zu 100.000 Fahrzeuge täglich passierten die Trassen zu normalen Zeiten.

Einen ausführlichen Bericht lesen Sie hier.